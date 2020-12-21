Москва, , 14:20 — REGNUM Доля современного оружия в силах ядерного сдерживания России должна уже в 2021 году быть доведена до 88%. Такое поручение сегодня, 21 декабря, на коллегии Министерства обороны России, посвящённой итогам работы ведомства в 2020 году, дал президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства уточнил, что в декабре 2020 года доля современных образцов вооружений и техники в войсках России превышает 70%.

«Это по силам общего назначения. А в ядерных силах — 86%», — указал он.

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По словам министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, к концу 2024 года уровень современного оружия в российской армии и флота составит почти 76%.