Москва, , 12:48 — REGNUM Доля современных вооружений в российской армии должна достичь 70% к 2020 году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 9 декабря.

По его словам, в новом году долю современного вооружения предстоит довести до 70% и в дальнейшем поддерживать этот уровень. В первую очередь, отметил министр, современным требованиям должны соответствовать стратегические ядерные силы, высокоточное оружие и воздушно-космическая оборона.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также отметил значительное усиление воздушного компонента ядерной триады России. Это произошло за счёт обновления парка Дальней авиации и создания новых самолетов, пояснил он.

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