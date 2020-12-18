Минск, , 16:29 — REGNUM Ответные меры Белоруссии на санкции Евросоюза уже готовы, сообщил 18 декабря пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Глаз «Наши ответные меры уже подготовлены».

Он добавил, что Минск намерен предпринять «адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц».

Читайте также: Совет ЕС расширил санкции против «команды Лукашенко»

Напомним, накануне, 17 декабря, в отношении Белоруссии были введены очередные санкции Евросоюза. В чёрном списке — 29 физических лиц и семь предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз одобрил третий пакет санкций против Белоруссии