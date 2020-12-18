Минск, 18 декабря 2020, 16:29 — REGNUM Ответные меры Белоруссии на санкции Евросоюза уже готовы, сообщил 18 декабря пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Он добавил, что Минск намерен предпринять «адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц».
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Напомним, накануне, 17 декабря, в отношении Белоруссии были введены очередные санкции Евросоюза. В чёрном списке — 29 физических лиц и семь предприятий.
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