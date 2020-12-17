Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Санкции США, которые введены в отношении Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, должны «скорректировать курс» турецкой стороны, а не повлиять на отношения между двумя странами. Об этом 17 декабря заявил на брифинге помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер.

По словам Купера, данные санкции введены не в отношении турецкой армии, и США сохраняют с последней двусторонние отношения и контакты в рамках НАТО, несмотря ни на что.

«Санкции призваны добиться того, что на военном языке называется коррекцией курса. Наша задумка заключается в том, чтобы исправить ситуацию», — сказал он.

Помощник госсекретаря добавил, что США, Турция и НАТО разделяют общие интересы и поддерживают отношения, коммуникации, а также сотрудничество и координацию действий.

В тоже время Купер подчеркнул, что США не стремятся к исключению Турции из НАТО, несмотря на введенные ими санкции против Анкары.

«В долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы Турция осталась членом НАТО, мы также хотим сохранить тесные двусторонние связи», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на санкции США из-за приобретения российских ЗРС С-400, в Анкаре не собираются отступать в данном вопросе.