Анкара, , 10:48 — REGNUM Несмотря на введенные в отношении Турции санкции США из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в Анкаре не собираются отступать в данном вопросе. Об этом 17 декабря заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.

По словам главы МИД Турции, страна должна делать шаги для того, чтобы турецкая оборонная промышленность была более независимой.

«По теме с С-400 мы не отступим назад. Санкции (США) — это ошибочное решение, мы предпримем (ответные) шаги», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции США за покупку С-400 являются нарушением турецкого суверенитета.