Ереван, , 21:04 — REGNUM Общенациональная забастовка против премьер-министра Армении Никола Пашиняна начнётся в республике в 12:00 (время местное) 22 декабря, заявил 16 декабря на митинге представитель оппозиционного движения «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

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По его словам, 19 декабря состоится траурное шествие в честь погибших в Нагорном Карабахе армянских военных. Траур продлится с 19 до 21 декабря.

ИА REGNUM). Вся площадь должна быть парализована». Сагателян «22 декабря в 12:00 объявляем забастовку на предприятиях, в учреждениях и вузах, все собираемся на площади Республики (в Ереване — прим.). Вся площадь должна быть парализована».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване оппозиция Армении ежедневно проводит акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за результатов войны в Карабахе. Предлагается сформировать временное правительство во главе с экс-главой Общественного совета Армении Вазгеном Манукяном.

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