Ереван, , 18:31 — REGNUM Отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна потребовали участники очередной акции протеста, состоявшейся в Ереване 15 декабря, передаёт Sputnik.

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По данным очевидцев, в акции участвуют десятки тысяч человек. Участники протестов кричат «Никол — предатель!», «Никол, уходи!», «Aрмения без Никола». Организатором протестов выступает «Движение за спасение отечества».

Напомним, митинги в Ереване с требованием отставки Пашиняна проходят с 10 ноября. Таким образом участники выражают протест против действий премьер-министра по Нагорному Карабаху, заявляя о сдаче территорий Азербайджану.

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