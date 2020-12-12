Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Верховный суд США уклонился от обеспечения соблюдения норм американской конституции, когда отклонил иск о нарушениях на выборах, поданный генпрокуром штата Техас. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 11 декабря заявила в эфире телеканала Fox News.

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«Они уклонились, по другому не скажешь. Они прикрылись процедурными моментами. И отказались воспользоваться данной им властью, чтобы добиться соблюдения конституции», — подчеркнула Макинэни.

По её словам, данный иск был отклонён судом лишь на основании того, что Техас не смог юридически обосновать свою заинтересованность в том, как были проведены выборы в других штатах. При этом «никто из этих судей не высказал своего мнения о фактах», подтверждающих «вопиющие нарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, объединиться в «Союз штатов», соблюдающих американскую конституцию, предложил глава Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст после того, как Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов прошедших в ноябре выборов.

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