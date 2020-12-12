Вашингтон, , 02:56 — REGNUM По меньше мере 126 представителей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США поддержали иск Техаса в Верховный суд страны об отмене итогов голосования в четырех американских регионах. Об этом передает издание The Washigton Post.

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Всего в верхней палате американского парламента насчитывается 196 республиканцев. В числе дополнительно присоединившихся к инициативе оказалось 20 конгрессменов, включая Кевина Маккарти, который возглавляет фракцию Республиканской партии в Палате представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря действующий американский президент Дональд Трамп потребовал включить его в качестве частного лица в иск техасского генпрокурора Кена Пэкстона в Верховный суд США.

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