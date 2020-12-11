Мапуту, , 22:18 — REGNUM Министр обороны Португалии Жоао Гомеш Кравиньо пообещал оказать помощь Мозамбику в борьбе с террористами, 11 декабря сообщает агентство Reuters.

Кравиньо сообщил в ходе визита в Мапуту, что с января португальские советники будут работать с правительством Мозамбика над программой подготовки антитеррористических сил.

Кроме того, Португалия поднимет вопрос отправки военного контингента стран Евросоюза в провинцию Кабу-Дельгаду, где правительство Мозамбика ведет борьбу с исламистами с 2017 года.

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