Мапуту, , 10:07 — REGNUM Премьер-министр Мозамбика Карлос Агостиньо ду Росарио выступил против призывов вооружать мирных жителей в богатой газом северной провинции страны Кабу-Дельгаду для борьбы с повстанцами в регионе. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление Росарио на совещании по вопросам безопасности.

Жители региона долгое время просили выдать им оружие, чтобы они могли помочь силам безопасности, отмечают репортёры.

Премьер-министр страны выступил против этой инициативы на совещании по вопросам безопасности в столице провинции Кабу-Дельгаду, Пемба.

Он сказал, что этот шаг будет «опасным и неустойчивым».

Он настаивал на том, что оружие должно находиться в руках «законных представителей», а именно Сил обороны и безопасности.