Бишкек, , 15:46 — REGNUM Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии прокомментировала арест бывшего председателя финансовой госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакира Таирова.

В ведомстве отмечают, что экс-глава финансовой полиции задержан за то, что в преддверии парламентских выборов в октябре 2020 года незаконно заставил руководителя одного из госорганов передать ему особо крупной суммы денег.

По версии следствия, эти средства он направил на финансирование предвыборной кампании одной из политических партий, претендовавших на места в парламенте.

Сейчас силовики проверяют информацию о том, что Таиров с той же целью вымогал деньги у местных бизнесменов.

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