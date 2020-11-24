Бишкек, , 23:39 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности задержали полномочного представителя президента Киргизии в парламенте Курманбека Дыйканбаева по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 24 ноября.

По данным следствия, в период парламентских выборов, проходивших в октябре 2020 года, высокопоставленный чиновник, вынудил руководителя стратегического госпредприятия передать ему более 7 млн сомов (6,3 млн рублей).

При этом Дыйканбаев угрожал ему увольнением в случае отказа.

Незаконно полученные деньги представитель главы государства использовал во время предвыборной кампании на парламентских выборах для обеспечения гарантий получения большего числа голосов избирателей одной из политических партий.

ИА REGNUM напоминает, что итоги парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года, были аннулированы после произошедших в Бишкеке массовых беспорядков, приведших к отставке правительства и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Поводом для них послужили массовые фальсификации и многочисленные случаи подкупа избирателей.