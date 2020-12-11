Варшава, , 09:19 — REGNUM Об открытии «народных посольств» за пределами Белоруссии объявил член президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко. Он рассказал об этом 11 декабря в ходе онлайн-конференции в Zoom.

«Уверен, что открытие народных посольств — это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами», — сказал Латушко.

Также он заверил, что возглавляемое им НАУ поддержит данную инициативу и заявил, что он уверен в том, что только общими усилиями можно прийти «к нашей совместной цели — свободной и демократичной Белоруссии».

При этом на сайте, который посвящен работе данных «народных посольств», уточняется, что таковые созданы белорусской оппозицией на территории Бразилии, Словении, Великобритании, Финляндии, Германии, Франции, Ирландии, Украины, Литвы, Швеции, Испании и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Конференции католического епископата Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал, что у Католической церкви в республике есть несколько задач, которые требуют первоочередного внимания.