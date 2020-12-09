Белград, , 12:58 — REGNUM Продвижение Сербии по пути евроинтеграции зависит от реформ, которые проводит эта страна, а не от воли Брюсселя или Берлина. Об этом заявил министр по делам Европы Германии Михаэль Рот 8 декабря.

«Свобода СМИ, стабильная демократия, региональное примирение, независимое правосудие — это области, в которых необходимо сделать прорыв, если вы желаете двигаться вперед», — процитировал телеканал Н1 заявление Рота, сделанное после встречи министров иностранных дел Евросоюза.

Отвечая на вопрос, почему во время председательства Германии в ЕС Сербия не открыла ни одной новой главы в переговорах о вступлении в Евросоюз, Рот отметил, что это зависит не от Берлина, а от стран, которые хотят присоединиться к ЕС.

Напомним, что ранее в пресс-службе Совета ЕС подтвердили, что новые главы в переговорах с Сербией о вступлении в ЕС не будут открыты до конца 2020 года, поскольку не было достигнуто необходимого согласия стран — членов Евросоюза.

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