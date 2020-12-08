Белград, , 20:23 — REGNUM В пресс-службе Совета ЕС 8 декабря подтвердили, что новые главы в переговорах с Сербией о вступлении в ЕС не будут открыты до конца 2020 года, поскольку не было достигнуто необходимое согласие стран-членов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Межправительственная конференция ЕС и Сербии не состоится в ближайшее время, так как ни по одной из глав не было достигнуто согласия из-за суждения большего числа стран-членов о недостаточном прогрессе в области верховенства закона», — подчеркнули в пресс-службе Совета ЕС.

Несмотря на ожидания сербских властей, в декабре не будет открыта 2-я глава «О свободе передвижения рабочей силы».

Отрицал ную оценку дали Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Болгария, сославшись на недостатки и задержки в проведении реформ в области верховенства права и недавний ежегодный отчет Европейской комиссии.

Согласно правилам переговоров Сербии и ЕС, прогресс в открытии глав 23 и 24 по верховенству закона также определяет темпы прогресса по всем другим главам. Страны-члены могут замедлить или даже приостановить переговоры по вступлению в ЕС.

В ходе переговоров, которые начались в январе 2014 года Сербия открыла 18 глав из 35. В прошлом году были открыты две главы, последний раз в декабре 2019 года.