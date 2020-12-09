Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Покупка систем вооружения у России и Китая может обернуться для иностранных государств санкциями со стороны США. Об этом, отвечая на вопрос о возможности приобретения Ираком российских систем ПВО в ходе телефонного брифинга, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

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«Это очень уместный вопрос, если взглянуть на параметры торговли оружием во всём мире, — подчеркнул Купер. — Существует закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), и он, конечно же, может применяться».

Помощник госсекретаря напомнил, что российские и китайские системы, платформы или технологии не могут взаимодействовать с американскими системами и не соответствуют условиям взаимодействия стран — партнёровс США в области безопасности.

«Так что с практической точки зрения это, безусловно, не пойдёт на пользу любому партнёру, будь то Ирак или любая другая страна. Кроме того, как я уже упоминал ранее, есть законы, которые могут предусматривать возможность введения санкций», — сказал Купер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обе палаты Конгресса согласовали проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год, который предполагает введение ограничительных мер против Турции из-за покупки российских ЗРС С-400. В документе отмечается, что не позднее, чем через 30 дней после выступления в силу закона, глава Белого дома должен ввести пять или более ограничительных мер в отношении чиновников Турции, которые участвовали в закупках российских ЗРС.

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