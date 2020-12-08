Минск, , 16:37 — REGNUM «Будем вас оснащать. Главное, чтобы вы в Польшу не сбежали», — заявил 8 декабря Александр Лукашенко во время посещения провинциальной больницы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу и сообщил, что сейчас особое внимание будет уделяться развитию межрайонных больниц. Он поинтересовался борьбой с коронавирусом и напомнил о репрессиях в отношении журналистов российского Первого канала.

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Лукашенко пообещал врачам поддержку и заявил: «Бесплатная медпомощь способствует тому, что люди не следят за собой».

Тем самым он напомнил о своих предыдущих заявлениях, крайне возмутивших белорусскую общественность. В начале года Лукашенко приуменьшал опасность распространения коронавируса, возлагал вину за инфицирование на умерших от COVID-19 и советовал избавляться от инфекции такими шокирующими способами, как работать в поле с трактором, пить разбавленный спирт, париться в бане, вдыхать дым от костра и заниматься спортом на льду.

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Во время первой волны пандемии Лукашенко демонстративно проводил субботник, парад и другие массовые мероприятия с участием чиновников и ветеранов. Он также крайнее резко критиковал правительство России и лично Михаила Мишустина за карантинные мероприятия, в частности — за закрытие границ. Незадолго до финала белорусской президентской кампании, в конце лета Лукашенко признался военным на закрытом собрании, что проходил с коронавирусом «на ногах».

С прошлого года Лукашенко неоднократно обращался к теме трудовой миграции высоко квалифицированной рабочей силы из Белоруссии, в частности — врачей. На совещании с руководством республики 6 ноября он заявил: «Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются».

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