Баку, , 11:40 — REGNUM Указ, согласно которому учреждается специальный фонд, предназначенный для поддержки семей погибших и раненных в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

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«Фонд создается в качестве прозрачной и доступной платформы для дополнительной поддержки мер, которые предпринимаются для социальной защиты этой категории граждан», — говорится в подписанном документе.

Также уточняется, что фонд будет финансироваться за счет добровольных пожертвований граждан Азербайджана и проживающих за рубежом соотечественников, и за счет «любых других источников, не запрещенных законом».

При этом отмечается, что Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана будет распорядителем средств создаваемого фонда, а попечительский совет будет контролировать его работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут содействовать армянской и азербайджанской сторонам в обмене пленными.