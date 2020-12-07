Москва, , 14:38 — REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут содействовать армянской и азербайджанской сторонам в обмене пленными. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 7 декабря, открывая переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном.

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Обмен поенными — важнейший вопрос, подчеркнул Лавров. «Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению», — заверил министр.

Лавров заявил также, что нагорнокарабахский конфликт пока находится на выходе из горячей фазы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о согласовании принципа «всех на всех» для обмена пленными с Азербайджаном.