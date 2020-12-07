Москва, , 18:44 — REGNUM Президент Владимир Путин призвал проработать вопрос о возвращении зданий на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге в ведение Русской православной церкви. Об этом он заявил на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.

Александро-невская Лавра Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр отчиталась, что по лавре ее ведомство уходит «в глубокую реставрацию», так как это очень сложный объект. Напомним, в 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, в честь которого названа лавра.

«Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть», — заявил президент.

Ранее Санкт-Петербургская епархия попросила безвозмездно передать РПЦ Благовещенскую, Лазаревскую церкви и церковь Тихвинской иконы Божией Матери, которые сейчас являются частью Музея городской скульптуры Петербурга.

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Правительству Петербурга и губернатору Александру Беглову уже «рекомендовали» проработать вопрос передачи епархии этих зданий, а также участка земли на набережной реки Монастырки, 5, в ведение епархии.

Между тем в упомянутые храмы в течение почти ста лет переносили надгробия именитых соотечественников и другие предметы культуры и искусства, имеющие музейный статус, которые, в случае такой передачи, придется перенести в другое место.

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Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что диалог с главной РПЦ патриархом Кириллом на тему передачи уже начался.

«Мы говорили со Святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок», — заметила она.

По ее словам, важно помимо «невероятно серьёзной работы с церковью по духовной деятельности» и по образовательным и концертным программам обеспечивать реставрацию. Работы могут продлиться до 2028 года.

«Конечно, лавра должна сиять», — сказала Ольга Любимова.

Заметим, в 2015 году Санкт-Петербургская епархия уже пыталась получить у музея упомянутые объекты, но тогда спикер Совфеда, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и сенатор от Петербурга Людмила Косткина выступили против, и вопрос был закрыт. Депутаты Заксобрания Петербурга, выступающие против передачи, уже обратились к Матвиенко за поддержкой и в этот раз.

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