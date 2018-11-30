РПЦ хочет получить здание Музея городской скульптуры в Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Русская православная церковь рассчитывает взять в «безвозмездное пользование» здание Музея городской скульптуры Петербурга по соседству с Александро-Невской лаврой. Письмо с такой просьбой получил врио губернатора северной столицы Александр Беглов. Документ опубликовал в соцсети депутат городского ЗакСобрания Максим Резник, передает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Письмо датировано еще 21 ноября. В нем митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который по совместительству является управделами Московской патриархии, пишет Беглову, что раньше в здании размещалась церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, но богослужения там прекратились в 1930-х годах. Сейчас здание находится в собственности Санкт-Петербурга, им управляет Государственный музей городской скульптуры.

Варсонофий пишет, что Санкт-Петербургская епархия обращается в Смольный по этому поводу уже долгие годы.

«В 2013 году в рамках празднования 300-летия Александро-Невской лавры администрацией Петербурга была запланирована передача епархии Благовещенской церкви, однако решение до настоящего времени не принято. В преддверии празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое будет отмечаться в 2020 году, просим вас оказать содействие в принятии долгожданного не только для Александро-Невской лавры, но и для всех верующих решения о передаче Благовещенского храма», — заявляет митрополит Варсонофий.

Заметим, в усыпальнице Александро-Невской лавры, которая находится там же, установлены 112 памятников выдающихся скульпторов, которые являются музейными экспонатами, в том числе плиты на могиле полководца Александра Суворова. «Выломать» их из здания не представляется возможным, а именно этого фактически требует закон при передаче помещений в пользование от музея церковным организациям.

Напомним, вопрос о передаче в руки РПЦ Исаакиевского собора в настоящее время заморожен. Заявка церкви в Смольный с официальной просьбой о передаче собора так и не поступила.