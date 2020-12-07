Москва, , 13:38 — REGNUM Обращения о сохранении цифровых вузов в Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге депутаты комитета Госдумы по информполитике направили в адрес замглавы правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Россвязь намерена преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики. С такой инициативой не согласны в профильном комитете Госдумы.

«Эти вузы высокоэффективны, выпускники имеют большую востребованность на рынке труда. Действия Россвязи противоречат проводимой в стране государственной политике и поставленной Президентом задаче об определении цифровой трансформации в качестве национальной идеи развития до 2030 года», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Он также обратил внимание на то, что планы по оптимизации этих вузов вызвало сопротивление педагогов, студентов и научного сообщества.

В то же время правительство Самарской области выступило за сохранение Поволожского государственного университета телекоммуникаций и связи (ПГУТИ) в качестве самостоятельного вуза. Об этом говорится в обращении губернатора области Дмитрия Азарова министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

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