Самара, , 12:32 — REGNUM Правительство Самарской области выступило за сохранение Поволожского государственного университета телекоммуникаций и связи (ПГУТИ) в качестве самостоятельного вуза. Об этом говорится в обращении губернатора области Дмитрия Азарова министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, опубликованному 5 декабря на странице главы региона в социальной сети.

В опубликованном обращении говорится о том, что правительство региона, совет ректоров вуза и научное сообщество области оценили негативные последствия потери статуса Поволожского государственного университета телекоммуникаций и связи как самостоятельного образовательного учреждения и пришли к единому мнению о несогласии с планируемой реорганизацией.

При этом Азаров попросил Шадаева поддержать сохранение вуза в качестве самостоятельного образовательного учреждения.

Сообщается, что этот вуз планируется присоединить к Московскому техническому университету связи и информатики в качестве филиала.

По сообщению некоторых СМИ, это может привести к прекращению научной работы, упразднению аспирантуры, а также к сокращению студентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей РФ не знают о снижении ставки кредита на образование