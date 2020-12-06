Москва, , 13:21 — REGNUM Правила розыгрыша грин-карт, согласно которым США считают родившихся на Южных Курилах жителей России уроженцами Японии, являются антироссийским шагом. Об этом 6 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков (фракция КПРФ) в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Шаг вполне понятный и, безусловно, антироссийский. Мы должны отвечать на такие вещи. Я думаю, что МИД РФ уже отрабатывает способы реагирования», — сказал он.

«Такие вещи не появляются случайно и не являются элементом чьей-то нелепости, недоразумения или недосмотра. Такие вещи обычно готовятся заранее, заблаговременно», — также подчеркнул Новиков.

Кроме того, по мнению первого зампреда комитета Госдумы, готовившие данный документ американские чиновники представляли его проект и согласовывали его же со своим начальством.

«Таким образом, это даже невозможно отнести к плодам деятельности новой американской администрации», — добавил он.

Также Новиков указал, что данное обстоятельство, как он считает, подчёркивает, что, несмотря на то, что администрации в Вашингтоне могут меняться, антироссийская политика выстраивается вдолгую.

«Это долгосрочная деятельность тех, кто отвечает за американский внешнеполитический курс», — уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что граждан России, родившихся на островах южной группы Курильского архипелага, в США уже много лет считают уроженцами Японии.