Токио, , 07:18 — REGNUM Граждан России, родившихся на островах южной группы Курильского архипелага, в США уже много лет считают уроженцами Японии. Об этом 6 декабря сообщает японская газета Hokkaido Shimbun.

Японские журналисты обратили внимание на правила проведения розыгрышей грин-карт (Green Card Lottery), опубликованных на сайте Госдепартамента США. В программе для всех желающих принять участие в розыгрыше уточняется, что лица, рождённые на четырёх «спорных» островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, рождённые на юге Сахалина при этом относятся к России.

Напомним, из-за притязаний Японии на острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп между Россией и Японией не был подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основой для притязаний на эти территории со стороны Японии стал Трактат о торговле и границах 1855 года. США наравне с Японией считает острова южной группы Курильского архипелага территорией Японии.

В свою очередь Россия считает не подлежащим сомнению российский суверенитет над южными Курилами, который имеет соответствующее международно-правовое оформление. Острова отошли России по итогам Второй мировой войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии выразило протест по поводу размещения расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах.

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