Москва, , 15:56 — REGNUM В течение ближайших десяти лет в России необходимо провести цифровую трансформацию всей страны. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что указал, что Россия в разные периоды своей истории успешным образом решала амбициозные вопросы технологического и пространственного развития — «строила железные дороги уникальными темпами на рубеже XIX—XX веков, проводила электрификацию в двадцатых — тридцатых годах прошлого столетия».

«Но наши планы повсеместного внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах аналогов не имеют. Они действительно затронут каждого человека, каждую семью, каждую отрасль экономики и социальной сферы, каждую организацию и каждый уровень власти, всю систему государственного управления», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России ведется создание беспилотных подводных морских судов, которые предназначены для обороны страны.