Москва, , 14:42 — REGNUM В настоящее время в России ведется создание беспилотных подводных морских судов, которые предназначены для обороны страны. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Как отметил глава государства, в РФ есть много компаний, создающих то, о чем недавно приходилось только мечтать.

Также, как рассказал Путин, по улицам некоторых российских городов уже передвигаются беспилотные автомобили, а во внутренние воды РФ ходят корабли, которые могут обходиться без команды и капитана.

«Мы и сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае — в сфере обороны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса темп технологических внедрений резко вырос, как во всём мире, так и конкретно в России.