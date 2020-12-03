Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Санкт-Петербургу пришлось выучить «уроки Басты», закрыв горожанам доступ практически ко всем развлечениям в предстоящие новогодние праздники. Об этом 4 декабря заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Чиновник Смольного имел в виду многотысячные концерты рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, которые состоялись 27 и 28 ноября в Ледовом дворце. Сначала комитет по культуре и региональный Роспотребнадзор заявили о том, что на площадке соблюдались все требуемые эпидемиологические ограничения — по крайней мере, нарушений никто не заметил.

Позднее же глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова и премьер-министр Михаил Мишустин признали недопустимым собирать такое количество людей в объятом пандемией Петербурге — тогда Ледовый закрыли, там сменился руководитель, материалы передали в суд, а главе комитета по культуре Константину Сухенко объявили выговор.

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Тем не менее, по мнению губернатора Александра Беглова, виноваты в произошедшем прежде всего сами посетители концертов, которые не соблюдали правила безопасности. Эту мысль повторил и вице-губернатор Евгений Елин.

«Петербург в очередной раз подтвердил наименование культурной столицы. Никакие угрозы — даже угроза провести праздники на больничной койке — не остановили наших жителей, чтобы не получить удовольствие от выступления крупной величины, песенника-декламатора. [Это] мы называем «Уроки Басты». Мы вынуждены извлечь непосредственные уроки и снизить риски заражения при проведении крупных мероприятий», — сказал Елин.

Напомним, накануне Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 30 декабря по 3 января в городе закроют весь общепит. Кроме того, с 25 декабря по 10 января он сможет работать только до 19:00.

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С 30 декабря по 10 января будут закрыты все театры, концертные площадки, музеи и галереи, включая Эрмитаж и Русский музей. До 30 декабря их можно будет заполнить лишь на 25% независимо от числа уже проданных билетов.

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«Давайте рассредоточимся. Не надо нам кучковаться, не надо нам брататься, не надо нам обнимать друг друга. Давайте вспомним, что Новый год — семейный праздник, давайте встретим его в кругу семьи, дома. <…> Хочется встречаться с друзьями, с членами семьи — дома давайте это делать», — сказал Елин.

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Чиновник добавил, что Смольный также всячески призывает петербуржцев больше времени проводить на воздухе, а не скапливаться в помещениях ресторанов и ТРЦ. В связи с этим продолжит работу Рождественская ярмарка на Манежной площади, но оттуда убрали все досуговые мероприятия.

«Не будет аниматоров, не будет сцен, не будет хороводов, не будет песен и плясок. Остается световое оформление, и часть ларьков будет стоять, чтобы гуляющие могли выпить кофе и съесть бутерброд в заводской упаковке», — сказал Евгений Елин.

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