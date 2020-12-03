Москва, , 10:57 — REGNUM Свои поздравления российским юристам в связи с их профессиональным праздником направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 3 декабря обнародован на сайте Кремля.

«Ваш труд в высшей степени востребован на всех направлениях нашей жизни. Сегодня невозможно представить процессы экономики, политики, работу предприятий, бизнеса, социальной сферы, общественных организаций без юридического обеспечения и сопровождения», — говорится в поздравительном послании главы Российского государства.

Также Путин отметил, что в любой отрасли ценят и ставят во главу угла такие качества членов юридического сообщества России, как честность, ответственность, порядочность, а также глубокие знания в области законодательства, умение практически их применять и при этом опираться при этом на принципы морали и справедливости.

«Такое сочетание профессионализма и нравственного долга отличает абсолютное большинство российских юристов и свидетельствует о вашей твердой приверженности верховенству права и заложенным в годы судебной реформы XIX века традициям отечественной юриспруденции», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он высказал особую признательность ветеранам данной сферы и назвал приоритетными задачами юристов быть в авангарде развития и утверждения правового государства, уделять максимальное внимание повышению правовой культуры граждан.

Помимо этого, Путин пожелал российским юристам плодотворной работы, здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 20 ноября поздравил с профессиональным праздником педиатров.