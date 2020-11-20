Москва, , 15:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 20 ноября поздравил с профессиональным праздником педиатров.

Советский плакат. Расти здоровым!

«От всей души поздравляю педиатров с профессиональным праздником и благодарю за труд! Вы каждый день, круглые сутки заботитесь о здоровье наших детей — важность этого нельзя переоценить. Спасибо вам огромное!» — написал мэр на личной странице в Instagram.

Он отметил, что в Москве самый большой коллектив педиатров работает в Морозовской больнице, где три года назад построили современный корпус. Оснащение больницы позволяет проводить уникальные операции, сказал Собянин.

Московский мэр назвал приоритетом здоровье детей, заявив, что в Москве делается всё возможное для оказания им качественной и своевременной медпомощи.

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