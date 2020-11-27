Могадишо, , 22:50 — REGNUM Террорист-смертник атаковал кафе-мороженое в центре столицы Сомали, 27 ноября сообщает агентство Reuters.

Представитель министерства информации Сомали Исмаил Мухтар Омар сообщил, что в результате взрыва в кафе Gelato Divino шесть человек погибли, еще восемь получили ранения.

Наиболее вероятно, что теракт совершила сомалийская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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