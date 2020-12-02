Аддис-Абеба, , 21:59 — REGNUM Информация о гибели в эфиопском регионе Тыграй четверых иностранных гуманитарных работников получена агентством Reuters из дипломатических источников.

Также агентство имеет «достоверную, но неподтвержденную» информацию о гибели еще одного сотрудника иностранной гуманитарной организации в районе границы с Эритреей.

Конфликт между правительством Эфиопии и «Народным фронтом освобождения Тыграя» привел к тысячам жертв с обеих сторон, около 45 тысяч жителей Тыграя бежали в Судан.

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