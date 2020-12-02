Москва, , 19:44 — REGNUM Российская сторона рассчитывает, что власти Эфиопии смогут в ближайшее время стабилизировать обстановку у себя в стране, сообщили 2 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя переговоры российского и эфиопского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Демеке Меконнена, МИД РФ отметил, что Москва подтвердила приверженность «принципам уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности» Эфиопии.

«Выражена надежда, что усилия руководства Эфиопии по деэскалации внутреннего конфликта обеспечат поэтапную стабилизацию обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Эфиопии взбунтовались военные в одном из северных регионов — Тыграе. Мятеж, направленный против республиканских вооружённых сил, был подавлен — об этом заявил эфиопский премьер-министр Абий Ахмед. Однако ситуация в республике, особенно в Тыграе, остаётся напряжённой.

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