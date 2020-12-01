Баку, , 13:20 — REGNUM Процесс обмена пленными и телами погибших в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается. Об этом 1 декабря заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации, которое транслировал гостелеканал АзТВ.

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«В восьмом пункте (трехстороннего соглашения по Карабаху — ред.) говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами. Этот процесс уже продолжается — обмен как телами, так и пленными, и заложниками», — сказал он.

При этом он также отметил, что в случае, если будут отмечены попытки вмешаться в договоренности, которые закреплены в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху, Азербайджан продемонстрирует свою «жесткую позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, который бы соединял Нахичеваньскую область Азербайджана с остальной территорией республики,.