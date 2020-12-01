Баку, , 12:00 — REGNUM Коридор, который бы соединял Нахичеваньскую область Азербайджана с остальной территорией республики, предложил создать президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил об этом 1 декабря в обращении к нации, которое транслировал гостелеканал АзТВ.

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Также азербайджанский лидер указал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган положительно отнеслись к данной идее.

Кроме того, он предложил Армении создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, для чего Еревану нужно будет, по словам Алиева, отдать под контроль Баку город Лачин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор в Нагорном Карабахе передан под контроль подразделений миротворческих сил России.