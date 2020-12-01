Москва, , 09:40 — REGNUM В результате пандемии коронавирусной инфекции появился запрос на углубление взаимодействия в сфере биологической безопасности на международном уровне. Об этом 1 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью международному информационному агентству «Казинформ».

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"Безусловно, пандемия коронавируса продемонстрировала уязвимость всего мира. Сформирован общественный запрос на усиление международной координации и взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что такой запрос отразился в ряде документов ООН, в том числе — в резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.

Кроме этого, как отметил Лавров, старт работе в данном направлении был дан в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, во время которой страны — участницы ВОЗ приняли резолюцию о проведении независимой оценки мер реагирования на пандемию.

«Ожидаем результатов этой экспертной оценки. Считаем важным укреплять существующие механизмы, в первую очередь ВОЗ, и следовать ее международным медико-санитарным правилам. Готовы к партнерскому взаимодействию с Казахстаном и на этом направлении», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела Россия будет вести сотрудничество с будущей администрацией США.