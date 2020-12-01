Москва, , 09:21 — REGNUM Только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела будет вести сотрудничество с будущей администрацией США Россия. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международному информационному агентству «Казинформ».

"Как заявил президент (России) Владимир Путин: «Мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией». Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела», — сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров отметил, что Россия имеет право рассчитывать, что американские власти начнут считаться с легитимными интересами и других игроков международного уровня, в том числе — с Россией и Казахстаном, и с их интеграционными объединениями.

В то же время, он указал, что до объявления официальных результатов выборов президента США, обсуждение последних является преждевременным для международных отношений.

«Это наша принципиальная позиция, — добавил Лавров. — Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий. Прогнозы сами по себе, и тем более на данном этапе, не очень благодатная идея. Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Джо Байдена, можно предположить, что внешняя политика США, в случае его победы, будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Барак Обама».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что мышление руководства Соединённых Штатов в сфере ядерных вооружений вернулось к параметрам 50-летней давности.