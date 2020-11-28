Ереван, , 08:51 — REGNUM Заместителем министра иностранных дел Армении назначен Армен Гевондян. Соответствующий указ подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает 27 ноября пресс-служба правительства республики.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Армении назначен в соответствии с частью 1 статьи 9 закона Армении «О гражданской службе», говорится в указе главы правительства республики.

Напомним, 16 ноября президент Армении Армен Саркисян принял отставку главы внешнеполитического ведомства республики Зограба Мнацаканяна. Также 17 ноября стало известно об освобождении заместителя главы МИД Армении Шаварша Кочаряна от занимаемой им должности.

Отметим, о новоназначенном заместителе главы внешнеполитического ведомства Армене Гевондяне известно, что в период с 2002 по 2007 годы он был первым секретарем и советником посольства Армении в России. В период с 2007 по 2018 годы был советником во внешнеполитическом ведомстве республики. Также в период с 2010 по 2018 годы был начальником Управления по сотрудничеству со странами и структурами СНГ Министерства иностранных дел Армении.