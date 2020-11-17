Ереван, , 15:07 — REGNUM Указ об освобождении замглавы МИД Армении Шаварша Кочаряна от занимаемой им должности подписал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Руководствуясь законом «Об общественной службе», Шаварша Кочаряна освободить от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения», — говорится в указе Пашиняна.

При этом ранее 72-летний Кочарян подал заявление об уходе с данного поста.

Отметим, Шаварш Кочарян был назначен на данную должность в 2008 году и занимался курированием сотрудничества с Россией и с Евразийским союзом, также долго работал по Нагорному Карабаху.