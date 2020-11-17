Могадишо, , 14:39 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в столице Сомали — Могадишо — возле здания полицейской академии страны. Об этом 17 ноября сообщает издание Somali Guardian.

По информации журналистов, взрыв, который устроил террорист-смертник, произошел около академии полиции Генерала Кахие.

Также указывается, что к месту инцидента в настоящее время направляются машины скорой помощи, кроме того, есть сообщения о пострадавших из-за взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что пять заключенных исправительной колонии в Воронежской области вербовали сокамерников для организации покушения на курсантов Военно-воздушной академии, принимавших участие в военных действия в Сирии.