Аддис-Абеба, , 19:29 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел переговоры по ситуации в регионе Тыграй с медиаторами Африканского союза, 27 ноября сообщает агентство Reuters.

Переговоры, в которых участвовали бывшие президенты африканских стран Жоаким Чиссано, Элен Джонсон-Серлиф и Кгалема Мотланте, проходили в Аддис-Абебе.

Одним из вопросов переговоров была защита некомбатантов в ходе боевых действий. Согласно официальному заявлению, Ахмед «выразил приверженность защите и безопасности гражданского населения».

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