Аддис-Абеба, , 15:09 — REGNUM В правительстве эфиопского региона Тыграй заявили о назначении специального представителя для обсуждения с Африканским Союзом (АС) и другими международными организациями вопроса о немедленном прекращении боевых действий с федеральными войсками Эфиопии. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на постановление правительства.

В заявлении также содержались призывы к обеспечению беспрепятственного доступа в регион гуманитарной помощи и независимому расследованию любых предполагаемых военных преступлений.

Премьер-министр Абий Ахмед должен встретиться с мирными посланниками АС, но отказался от международного посредничества в конфликте.

Сообщается о боях между войсками Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) и правительственными войсками в нескольких районах Тыграя. Однако в столице региона Мэкэле, по сообщению очевидцев, спокойно.

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