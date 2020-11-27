Минск, , 14:15 — REGNUM Власти Белоруссии единственные в мире достойно прошли путь пандемии и готовы оказать Польше врачебную помощь. Об этом 27 ноября заявил Александр Лукашенко, посещая минские медучреждения, специализирующиеся на пациентах с инфекцией COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Лукашенко посетил 6-ю городскую клиническую больницу Минска, заслушал доклады чиновников и главврача, посетил «красную зону» больницы и там прокомментировал положение дел с коронавирусом. Затем он посетил Городской центр трансфузиологии, принимающий доноров крови, плазмы и тромбоцитов.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, во время посещения больницы Лукашенко «вновь высказался о желании польских властей переманить в свою страну белорусских медиков», заявив: «Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо — мы к вам отправим бригаду, поможем».

Ранее на эту тему: Лукашенко запретил впускать в Белоруссию «умных белорусов»

«Главное при лечении этих больных — это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз — сейчас уже все этот термин усвоили, — сообщил Лукашенко. — Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав».

«Это уже не просто ваша (врачей. — Прим. президентской пресс-службы) проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то — закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид», — констатировал Лукашенко.

«Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно, — заявил Лукашенко. — Мы этот путь прошли достойно — единственные в мире».

Читайте в развитие темы: Протесты в Белоруссии: убийство Романа Бондаренко и новое «дело врачей»

Напомним, в начале года Александр Лукашенко преуменьшал опасность распространения коронавируса, критиковал руководство России за закрытие границ и рекомендовал придуманные им способы самолечения от инфекции — вдыханием дыма от костра, употреблением разбавленного спирта, трудом в поле, посещением бани и тому подобное.

Лукашенко демонстративно отказывался от ношения маски, в разгар «первой волны» пандемии проводил субботник, парад и другие массовые мероприятия, отказывался закрывать границы на въезд и ограничивать работу увеселительных, торговых и прочих заведений. Летом он признался, что заразился и болезнь «перенёс на ногах».

Больше материалов на эту тему в сюжете: Коронавирус SARS-CoV2