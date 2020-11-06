Минск, , 13:53 — REGNUM Не только белорусские врачи, но и другие умные граждане Белоруссии лишены возможности возвращения в своё государство. Соответствующее распоряжение пограничникам и правительству отдал Александр Лукашенко, проинформировала 5 ноября пресс-служба белорусского президента.

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В ходе состоявшегося 5 ноября совещания о противодействии распространению вирусных инфекций Лукашенко прокомментировал намерение польского правительства приглашать врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии для борьбы с пандемией.

«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — заявил Лукашенко. Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что Лукашенко «обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства».

«Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — подчеркнул он.

«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — приводятся его слова в официальном сообщении, дополненном поздно вечером.