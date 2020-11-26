Новосибирск, , 17:01 — REGNUM В Новосибирской области активными темпами идут проверки соблюдения масочного и санитарно-эпидемиологического режима субъектами предпринимательской деятельности и гражданами. Среди нарушителей впервые оказались две аптеки и самогонный магазин. Они будут оштрафованы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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За неделю проверены пять фитнес-центров, два банковских офиса, восемь аптек.

«Следует отметить, что, начиная с апреля, в отношении аптек впервые возбуждены административные производства за нарушения ограничительных мер», — подчеркнул начальник отдела регионального государственного контроля министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Евгений Бондаренко.

Всего за период с 15 апреля проверено 3626 субъектов предпринимательской деятельности (в том числе торговых центров и отдельно стоящих предприятий).