Бишкек, , 16:43 — REGNUM Власти КНР уделяют пристальное внимание вопросу обеспечения законных прав и интересов китайских компаний в Киргизии, особенно на фоне произошедших политических потрясений. Об этом заявила посол Китая Ду Дэвэнь на встрече министра иностранных дел Руслана Казакбаева с представителями деловых кругов Китая.

Глава киргизского внешнеполитического ведомства заверил китайского дипломата в том, что правительство Киргизии будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности компаний и предприятий, а также граждан Китая, работающих на территории республики.

Он также отметил, что китайские инвесторы и предприниматели, несмотря на самые тяжелые времена для Киргизии, продолжают инвестировать в экономику республики и торговать с ней.

Подводя итог встречи, Руслан Казакбаев пообещал, что новые власти Киргизии будут строгого соблюдать все ранее подписанные с Китаем договора и соглашения.