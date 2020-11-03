Бишкек, , 15:33 — REGNUM В Киргизии до сих пор не возобновили работу все восемь горнодобывающих предприятий, остановившихся из-за нападений местных жителей. Об этом сообщил руководитель Международного делового совета Аскар Сыдыков, передает «Kaktus.media».

По его словам, уже месяц простаивают предприятия, разрабатывающие золоторудные месторождения «Джеруй», «Бозымчак», «Джамгыр», «Терексай», «Иштамберды», «Талдыбулак Левобережный», «Чаарат» и «Куру-Тегерек».

Глава бизнес-ассоциации отметил, что власти пытались объяснить местным жителям последствия нападений на иностранных инвесторов, но безрезультатно — те продолжают нападать на горнорудные компании и препятствуют их работе.

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«В случае невыполнения горнорудными компаниями их требований местные сообщества угрожают не допустить запуска золотодобывающих предприятий», — подчеркнул Сыдыков.

Президент Международного делового совета отметил, что в результате нападения мародеров материальный ущерб, понесенный российской компанией «Альянс Алтын», составляет около $20 млн (1 млрд 611 млн рублей), китайской Full Gold Mining — более $1,5 млн (121 млн рублей), а местного субподрядчика «Аджи Сервис» — свыше $2 млн (161 млн рублей).

Кроме того, простой восьми золотодобывающих предприятий ударит и по бюджету Киргизии, который каждый месяц будет недополучать 100 млн сомов (96 млн рублей).

«Ситуация среди инвесторов удручающая. Одни задумываются о сокращении вливаний, а другие не исключают вероятности выхода с рынка Киргизии», — резюмировал Аскар Сыдыков.

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