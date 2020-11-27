Варшава, , 03:06 — REGNUM Польша и Венгрия подтвердили готовность наложить вето на проекты бюджетов Евросоюза, если останется в силе механизм распределения грантов ЕС по принципу «верховенства права». Почему такая яростная борьба развернулась вокруг этого вопроса и чего добивается Варшава, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

по мнению, представленному в польских СМИ, нельзя давать спуску Еврокомиссии, которую никто не избирал и которая будет «произвольно лишать средств государства — члены ЕС». Варшава не желает идти на поводу у евросоюзовских бюрократов, давно прицеливающихся внедрить в польское общественное сознание побольше европейских ценностей.

При этом попытки убедить Польшу «продать» свою самобытность в рамках ЕС за спокойное течение грантов не прекращаются и следующий раунд переговоров может состояться в ходе саммита Евросоюза, намеченного на 9−10 декабря. но если уговоры не помогут, в ход может быть пущены более сильные средства. Читайте статью Станислава Стремидловского «И один в поле воин: Варшава держит за нос Германию и весь ЕС».