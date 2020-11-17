17 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Несмотря на то, что Варшава противопоставила себя в бюджетном вопросе большинству Европейского союза, Берлин вынужден осторожно маневрировать в водах Вислы, пытаясь найти компромисс между требованиями Варшавы с одной стороны и большинства стран – членов ЕС, Еврокомиссии и Европарламента с другой стороны. Но это стратегический курс Меркель. После ее анонсированного ухода с поста канцлера в следующем году всё может радикально измениться и не в пользу Польши.

Станислав Стремидловский, , 13:06 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Как и ожидалось, вчера, 16 ноября, в ходе встречи послов стран — членов ЕС представители Польши и Венгрии отвергли инициативу о введении механизма верховенства права, который бы влиял на выделение европейских грантов. Это означает, что Будапешт и Варшава готовы наложить вето на проекты бюджетов Европейского союза на 2021−2027 годы и Фонда реконструкции экономики после пандемии коронавируса общей стоимостью в 1,8 триллионов евро. Обсуждение этой проблемы теперь переносится на более высокий уровень. Предполагается, что ей будет посвящен саммит Евросоюза, который может пройти 9−10 декабря. Но до того времени Еврокомиссия, Европейской совет и председательствующая в ЕС Германия должны представить новые предложения по выходу из кризиса, что выглядит пока что проблематичным.

В отношении Польши ряд экспертов считает, что занимаемая ею позиция вызвана внутренними причинами, а именно расколом правящего лагеря, в котором ожесточенную борьбу друг с другом ведут премьер-министр Матеуш Моравецкий и генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зёбро. Последний выступает категорически против механизма верховенства права. Учитывая, что возглавляемая Зёбро партия «Солидарная Польша» обладает в правящем большинстве в 235 депутатов Сейма 18 мандатами (всего в парламенте 460 мест), министр юстиции крепко держит за горло Моравецкого и главу союзной партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, не давая им пойти на компромиссы без риска развала коалиции и объявления досрочных выборов, на которых PiS рискует проиграть. Однако и сама «Право и Справедливость» допустила ошибку, когда Качиньский публично заявил об отказе уступить ЕС, чем отрезал возможность поиска компромисса. Как подчеркивает проправительственный портал wPolityce, согласие на механизм верховенства права «ознаменует конец членства Польши в ЕС».

Премьер-министр Польши Матуш Моравецкий Premier.gov.pl

Подвесив проекты бюджетов, Варшава фактически подвесила и весь Европейский союз. Польская газета Rzeczpospolita считает, что риск выхода игры из-под контроля невелик. По мнению издания, Еврокомиссии, руководство которой никто не избирает, не будет «предоставлено право произвольно лишать средств государства — члены ЕС». Потому что иначе сегодня это может угрожать Польше, завтра Испании или Италии. Но против Варшавы выступает и Европейский парламент, а это уже депутаты, за которыми стоят избиратели. Глава фракции влиятельной Европейской народной партии в ЕП Манфред Вебер предполагает, что Варшава и Будапешт будут вынуждены уступить, поскольку одобрение бюджетов ЕС и Фонда реконструкции в их интересах. Если они хотят заблокировать выделение средств, то «им придется объяснить это миллионам сотрудников и владельцев компаний, мэрам и студентам», заявил Вебер. Другие парламентарии рассчитывают на посреднические таланты канцлера Германии Ангелы Меркель. Но если и ей не удастся переубедить Польшу и Венгрию, тогда, как заметил в интервью немецкому журналу Der Spiegel один из европейских дипломатов, остается «только ждать».

Бюджетный кризис высвечивает проблемы Европейского союза. По словам министра по европейским делам Италии Энцо Амендола, «право вето устарело в ЕС и вредно для тех, кто его применяет, либо объединенная Европа выступит сверхдержавой права и ценностей, либо отдельные государства проиграют в глобальной конкуренции». В этом Рим мог бы поддержать Париж, который настаивает на построении сильной и стратегически автономной Европы. Но это предполагает административную реформу Евросоюза, наделение большими полномочиями его институтов в ущерб национальным правительствам. И с этой инициативой должна выступить Германия, но она не хочет или не может, опасаясь потерять Польшу. Отношения между Берлином и Варшавой складываются по пословице: «Поймал казак татарина, а татарин его за нос держит». Если Берлин переборщит с давлением, правящий лагерь во главе с PiS еще сильнее укрепится в мнении, что Германия для него угроза. А это, отмечает в интервью порталу Onet бывший польский дипломат Януш Рейдер, может подтолкнуть Польшу к развороту на Восток «в объятия России». По его словам, «сегодня это звучит абстрактно», но «нельзя быть уверенным, что российский вариант когда-нибудь не станет более привлекательным».

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

Поэтому Берлин вынужден осторожно маневрировать в водах Вислы, пытаясь найти компромисс между требованиями Варшавы с одной стороны и большинства стран — членов ЕС, Еврокомиссии и Европарламента с другой стороны. Но таков путь Меркель. После ее анонсированного ухода с поста канцлера в следующем году всё может радикально измениться и не в пользу Польши.